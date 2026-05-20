Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Жители древнего Леванта умело адаптировались к резким колебаниям климата

время публикации: 20 мая 2026 г., 15:40 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 14:35
Wikipedia.org. Фото: Bukvoed

Ученые Хайфского университета с американскими коллегами показали, что климат южного Леванта 4000 лет назад был крайне нестабильным, но местные жители смогли адаптироваться к изменениям.

Ученые разработали новый метод реконструкции и анализа древнего климата по заболоченным осадочным породам и восстановили экологическую историю региона за последние 4000 лет. Изучив отложения на побережье Кармель, ученые обнаружили, что переход от влажного периода к засушливому не был плавным. Климат резко колебался между влажными и сухими периодами, причем серьезные изменения могли происходить как в течение одной человеческой жизни, так и растягиваться на века.

Вопреки ожиданиям такие потрясения не привели к массовой миграции: люди не спешили уходить, а умело приспосабливались. Работа опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

Чтобы заглянуть в прошлое, ученые пробурили скважины глубиной до 16 метров, извлекая керны древней почвы. Каждая прослойка содержала в себе микроскопические раковины, пыльцу, частицы угля и химические следы. Пресноводные улитки указывали на дождливые периоды, а появление солеустойчивых видов – на засухи и высыхание болот. Сопоставив эти данные с археологическими находками, авторы работы показали, что климатический стресс не вызвал автоматического упадка цивилизации, а напротив – заставил людей проявить исключительную изобретательность.

Древние сообщества реагировали на вызовы творчески, создавая новые технологии. "Люди умеют решать проблемы, – отмечает соавтор работы, профессор Томас Леви. – Они справляются с экологическим стрессом. В этот период мы наблюдаем появление паводкового земледелия – ранней формы ирригации, и новых способов управления стадами овец и коз. Поселения не исчезали, а смещались в более сухие районы, люди адаптировались". Созданная учеными климатическая шкала стала одним из самых детальных описаний истории климата южного Леванта.

