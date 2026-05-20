Подано обвинение против жителя Тель-Шевы, задержанного за убийство бывшей второй жены

Прокуратура Центрального округа подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против 43-летнего Хусейна Абу Самита из Тель-Шевы, обвиняемого в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах своей супруги Марлин ат-Тури.

Ее тело было обнаружено вечером 15 апреля 2026 года в сгоревшем автомобиле на открытой местности в Кафр-Касеме.

Согласно обвинительному заключению, Абу Самит женился на Марлин, примерно через десять дней развелся с ней, но продолжал поддерживать с ней связь и решил ее убить на фоне конфликта между ней и его первой женой. По версии прокуратуры, в день убийства он встретился с Марлин на стоянке в Рош а-Айне, более двух часов возил ее в своем автомобиле, несмотря на ее просьбы вернуться, затем остановился в безлюдном месте возле кибуца Нахшоним, сбил ее автомобилем, не менее восьми раз ударил острым предметом в грудь, положил в багажник и вернулся в Рош а-Айн. Затем, как утверждает прокуратура, он при содействии своего брата Тамера перенес тело в машину жертвы, отвез ее в район Кафр-Касема и поджег автомобиль.

Хусейну Абу Самиту вменяются убийство при отягчающих обстоятельствах, поджог, воспрепятствование правосудию и уничтожение улик. Против его брата Тамера подано отдельное обвинение в суд в Кфар-Сабе – в пособничестве после совершения преступления, воспрепятствовании правосудию и уничтожении улик. Прокуратура просит оставить обоих братьев под стражей до окончания судебного процесса.