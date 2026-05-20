Руководство полиции трех областей Украины подозревается в содействии съемкам нелегального порно

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о проведении обысков в Управлениях Национальной полиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей и разоблачении действующей в них преступной схемы.

Согласно материалам дела, руководство полиции обеспечивало бесперебойную работу так называемых "порноофисов" – организаций, производивших и распространявших через интернет порнографические и эротические материалы нелегального характера.

"По нашим сведениям, посредником выступал водитель одного из заместителей министра внутренних дел. Используя свои связи, он достиг с руководством нацполиции соглашения, что та не будет препятствовать работе "порноофисов", не документировать нарушения, а также заранее предупреждать о возможных проверках", – говорится в заявлении.

Утверждается, что глава каждого управления получал 20000 долларов в месяц, еще 5000 доставалось посреднику. В феврале посреднику было передано 45000 долларов – в том числе, для передачи чиновникам, в апреле – 25000 долларов. 20 мая посредник был задержан после получения еще 25000 долларов.

Операция проведена прокуратурой при участии Службы безопасности Украины, министерства внутренних дел и пограничной стражи.