ДТП возле Сде-Цви, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 20 октября 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 22:05
На 293-й трассе, недалеко от поселка Сде-Цви, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в ДТП пострадали два человека, состояние одного из них (мужчины примерно 38 лет) тяжелое.
Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока".
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
Ссылки по теме