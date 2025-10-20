ДТП возле Сде-Цви, один из пострадавших в тяжелом состоянии

На 293-й трассе, недалеко от поселка Сде-Цви, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в ДТП пострадали два человека, состояние одного из них (мужчины примерно 38 лет) тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.