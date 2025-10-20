x
20 октября 2025
|
последняя новость: 22:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 22:16
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП возле Сде-Цви, один из пострадавших в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 20 октября 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 22:05
ДТП возле Сде-Цви, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Flash90

На 293-й трассе, недалеко от поселка Сде-Цви, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в ДТП пострадали два человека, состояние одного из них (мужчины примерно 38 лет) тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2025

В Эйлате автомобиль сбил пешехода
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2025

ДТП на шоссе 6: погиб пешеход
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2025

В Ашдоде автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате