N12: Виткофф и Кушнер встретились с генералитетом ЦАХАЛа
время публикации: 20 октября 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 21:46
Стив Виткофф и Джаред Кушнер, посланники президента США, встретились с военным командованием ЦАХАЛа, чтобы убедиться в готовности Израиля к реализации второго этапа соглашения.
Корреспондент новостной службы N12 Ярон Авраам сообщает, что встречи продолжались несколько часов. Пресс-служба Армии обороны эту информацию подтвердила.
Встречи были согласованы с политическим руководством страны.
