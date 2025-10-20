x
20 октября 2025
Израиль
Израиль

N12: Виткофф и Кушнер встретились с генералитетом ЦАХАЛа

Газа
ХАМАС
Израиль
Война с ХАМАСом
США
время публикации: 20 октября 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 21:46
N12: Виткофф и Кушнер встретились с генералитетом ЦАХАЛа
Flash90. Фото: М.Альстер

Стив Виткофф и Джаред Кушнер, посланники президента США, встретились с военным командованием ЦАХАЛа, чтобы убедиться в готовности Израиля к реализации второго этапа соглашения.

Корреспондент новостной службы N12 Ярон Авраам сообщает, что встречи продолжались несколько часов. Пресс-служба Армии обороны эту информацию подтвердила.

Встречи были согласованы с политическим руководством страны.

Израиль
