N12: Виткофф и Кушнер встретились с генералитетом ЦАХАЛа

Стив Виткофф и Джаред Кушнер, посланники президента США, встретились с военным командованием ЦАХАЛа, чтобы убедиться в готовности Израиля к реализации второго этапа соглашения.

Корреспондент новостной службы N12 Ярон Авраам сообщает, что встречи продолжались несколько часов. Пресс-служба Армии обороны эту информацию подтвердила.

Встречи были согласованы с политическим руководством страны.