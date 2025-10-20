x
20 октября 2025
Израиль

"Красный Крест" получил останки заложника и направляется навстречу ЦАХАЛу

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
Погибшие
время публикации: 20 октября 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 20:47
"Красный Крест" получил останки заложника и направляется навстречу ЦАХАЛу
AP\Abdel Kareem Hana

ЦАХАЛ и ШАБАК получили сообщение от представителей "Красного Креста" о том, что террористы ХАМАСа передали гроб с останками заложника. В настоящий момент автомобили "Красного Креста" направляются к месту встречи с ЦАХАЛом.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что ХАМАС должен выполнить условия соглашения и сделать все возможное для возвращения всех погибших.

