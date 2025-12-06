Шутаут Шмида. Достижение Коннора. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" разгромил "Баффало" 4:1, "Вегас" - "Нью-Джерси" 3:0.

Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс 0:3

"Вегас" в восьмой раз подряд победил в гостях "Нью-Джерси".

Акира Шмид в первом матче против своей бывшей команды отразил 24 броска и совершил второй шутаут в сезоне. До того, как перейти летом 2024 года в "Вегас" он три сезона был вратарем "Дэвилз".

Две результативные передачи сделал Джек Эйхель.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 23 минуты. Показатель 0.

Виннипег Джетс - Баффало Сейбрз 4:1

Гол в ворота хозяев забросил еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер. Он забил гол в большинстве в третьем матче подряд.

Кайл Коннор (1 + 1) набрал 616 очков - третье место в истории "Виннипег Джетс"7 "Атланта Трэшерз".

Даллас Старз - Сан-Хосе Шаркс 4:1

На 51-й минуте счет был 1:1.

Микко Рантанен набрал 3 (1 + 2) очка. Он стал четвертым финским игроком НХЛ, набравшим более одного очка в 200 матчах.

Джейсон Робертсон забил 188-й гол - 12-е место в истории "Далласа".

Ванкувер Кэннакс - Юта Маммот 1:4

"Ванкувер" проиграл четвертый матч подряд.

Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 29 минут 29 секунд. Показатель -3.

Еврейский нападающий "Ванкуввера" Макс Сасон отыграл 11 минут 27 секунд. Показатель 0. 2 минуты штрафа.

Анахайм Дакс- Вашингтон Кэпиталз 4:3 (буллиты)

Прервалась серия из 6 побед "Вашингтона".

"Вашингтон" трижды выходил вперед.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 27 минут. Показатель -1.

Голкипер "Вашингтона" Чарли Линдгрен получил травму. Команда была вынуждена подписать контраккт на один матч с Паркером Милнером, который был вторым вратарем в этой игре. Милнер завершил карьеру 4 года назад. Ранее он никогда не выступал в НХЛ.