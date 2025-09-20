x
Израиль

СМИ: ЦАХАЛ сбросил листовки на юге Ливана

Ливан
Хизбалла
время публикации: 20 сентября 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 12:18
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники сообщили, что ЦАХАЛ сбросил листовки в районе деревни Мис аль-Джабаль на юге страны. На листовках размещена карта тех мест, где действует "Хизбалла" и расположена ее инфраструктура.

В тексте говорится: "Местные жители и владельцы этих земельных участков подвергают опасности свои семьи. Остерегайтесь сотрудничества с "Хизбаллой", особенно с ее подразделением "Радуан".

