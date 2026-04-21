Премьер-министр Ливана отправляется в Париж на переговоры с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится вечером 21 апреля в Елисейском дворце Навафом Саламом. Как сообщается, переговоры призваны продемонстрировать поддержку официального Парижа ливано-израильскому урегулированию.

Отметим, что несколько дней назад боевики "Хизбаллы" совершили на юге Ливана нападение французских миротворцев ООН, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения. Президент Ливана Жозеф Аун обещал наказать виновных.

Попытки Франции выступить посредником между Израилем и Ливаном вызывают недовольство и в Иерусалиме. Против этого, в частности, выступил израильский посол в США Йехиэль Лейтер после встречи со своей ливанской коллегой Надой Хамаде Моауад, состоявшейся 14 апреля в Государственном департаменте США.