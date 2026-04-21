x
21 апреля 2026
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 апреля 2026
|
21 апреля 2026
|
последняя новость: 11:36
21 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Премьер-министр Ливана отправляется в Париж на переговоры с Макроном

Франция
Ливан
Эмманюэль Макрон
Израиль
время публикации: 21 апреля 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 11:26
AP Photo/Bilal Hussein

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится вечером 21 апреля в Елисейском дворце Навафом Саламом. Как сообщается, переговоры призваны продемонстрировать поддержку официального Парижа ливано-израильскому урегулированию.

Отметим, что несколько дней назад боевики "Хизбаллы" совершили на юге Ливана нападение французских миротворцев ООН, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения. Президент Ливана Жозеф Аун обещал наказать виновных.

Попытки Франции выступить посредником между Израилем и Ливаном вызывают недовольство и в Иерусалиме. Против этого, в частности, выступил израильский посол в США Йехиэль Лейтер после встречи со своей ливанской коллегой Надой Хамаде Моауад, состоявшейся 14 апреля в Государственном департаменте США.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
