В друзской деревне Ярка застрелены мужчина и женщина

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в 15:27 на пульт 101 поступил вызов из деревни Ярка в Западной Галилее. Прибывшие на место парамедики обнаружили мужчину (примерно 30 лет) и женщину (примерно 21 год) с тяжелыми огнестрельными ранениями, несовместимыми с жизнью.

На месте преступления работают криминалисты, ведется сбор улик, ведется розыск стрелявшего. Командующий Прибрежным округом полиции выехал в Ярку для проведения совещания по оценке ситуации.