x
21 апреля 2026
|
последняя новость: 08:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 апреля 2026
|
21 апреля 2026
|
последняя новость: 08:22
21 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иудее юноша на электровелосипеде был насмерть сбит автомобилем правительственного кортежа

ДТП
Иудея и Самария
Погибшие
время публикации: 21 апреля 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 08:42
В Иудее юноша на электровелосипеде был насмерть сбит автомобилем правительственного кортежа
Пресс-служба МАДА

Автомобиль, сбивший насмерть 16-летнего юношу, ехавшего на электровелосипеде, на 60-й трассе на перекрестке Бейт-Анот, северо-восточней Хеврона, принадлежал подразделению личной охраны канцелярии премьер-министра и направлялся "за человеком, находящимся под защитой", сообщают "Кан" и Ynet.

То есть кортеж, включавший сотрудников службы безопасности, следовал рано утром в район Кирьят-Арбы – возможно, за одним из министров, проживающих в Иудее.

После аварии автомобиль врезался в столб. Водитель из подразделения "Маген", находившийся в машине один, получил легкие травмы.

Проводится расследование.

Палестинская администрация опубликовала имя погибшего: Мухаммад Маджди аль-Джабари, 16 лет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 апреля 2026

Около Хеврона автомобиль насмерть сбил юношу, ехавшего на электровелосипеде