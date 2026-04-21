В Иудее юноша на электровелосипеде был насмерть сбит автомобилем правительственного кортежа

Автомобиль, сбивший насмерть 16-летнего юношу, ехавшего на электровелосипеде, на 60-й трассе на перекрестке Бейт-Анот, северо-восточней Хеврона, принадлежал подразделению личной охраны канцелярии премьер-министра и направлялся "за человеком, находящимся под защитой", сообщают "Кан" и Ynet.

То есть кортеж, включавший сотрудников службы безопасности, следовал рано утром в район Кирьят-Арбы – возможно, за одним из министров, проживающих в Иудее.

После аварии автомобиль врезался в столб. Водитель из подразделения "Маген", находившийся в машине один, получил легкие травмы.

Проводится расследование.

Палестинская администрация опубликовала имя погибшего: Мухаммад Маджди аль-Джабари, 16 лет.