В Иудее юноша на электровелосипеде был насмерть сбит автомобилем правительственного кортежа
время публикации: 21 апреля 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 08:42
Автомобиль, сбивший насмерть 16-летнего юношу, ехавшего на электровелосипеде, на 60-й трассе на перекрестке Бейт-Анот, северо-восточней Хеврона, принадлежал подразделению личной охраны канцелярии премьер-министра и направлялся "за человеком, находящимся под защитой", сообщают "Кан" и Ynet.
То есть кортеж, включавший сотрудников службы безопасности, следовал рано утром в район Кирьят-Арбы – возможно, за одним из министров, проживающих в Иудее.
После аварии автомобиль врезался в столб. Водитель из подразделения "Маген", находившийся в машине один, получил легкие травмы.
Проводится расследование.
Палестинская администрация опубликовала имя погибшего: Мухаммад Маджди аль-Джабари, 16 лет.