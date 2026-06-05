Парашютист получил крайне тяжелые травмы во время прыжка с парашютом в Негеве

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о мужчине, получившем травмы во время прыжка с парашютом на юге страны. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте и доставили его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в критическом состоянии.

По данным медиков, речь идет о мужчине примерно 40 лет, получившем множественные травмы. К моменту прибытия бригады МАДА он находился без сознания.