x
05 июня 2026
|
последняя новость: 15:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 июня 2026
|
05 июня 2026
|
последняя новость: 15:39
05 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Парашютист получил крайне тяжелые травмы во время прыжка с парашютом в Негеве

Мада
Несчастные случаи
Негев
время публикации: 05 июня 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 14:57
Парашютист получил крайне тяжелые травмы во время прыжка с парашютом в Негеве
Tomer Neuberg/FLASH90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о мужчине, получившем травмы во время прыжка с парашютом на юге страны. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте и доставили его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в критическом состоянии.

По данным медиков, речь идет о мужчине примерно 40 лет, получившем множественные травмы. К моменту прибытия бригады МАДА он находился без сознания.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2026

Возле Нетании разбился парашютист, медики констатировали его смерть
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2025

Легендарный спортсмен экстремал погиб во время полета на параплане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 июля 2025

В США разбился самолет с парашютистами