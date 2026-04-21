В Рахате убита 27-летняя женщина, задержан ее брат

Полиция Израиля начала расследование после стрельбы в Рахате, в результате которой тяжелые ранения получила 27-летняя жительница города.

Пострадавшая была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали ее смерть.

Задержан подозреваемый: мужчина в возрасте около 20 лет – брат убитой.

Названо имя убитой: Сабрин аль-Атайка, 27 лет, мать маленького ребенка (1 год и восемь месяцев).