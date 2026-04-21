В Рахате убита 27-летняя женщина, задержан ее брат
время публикации: 21 апреля 2026 г., 00:12 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 05:19
Полиция Израиля начала расследование после стрельбы в Рахате, в результате которой тяжелые ранения получила 27-летняя жительница города.
Пострадавшая была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали ее смерть.
Задержан подозреваемый: мужчина в возрасте около 20 лет – брат убитой.
Названо имя убитой: Сабрин аль-Атайка, 27 лет, мать маленького ребенка (1 год и восемь месяцев).
