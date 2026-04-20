"Кровная вражда": в Кафр-Касеме застрелен мужчина

В Кафр-Касем неизвестные открыли огонь по мужчине. Пострадавший в критическом состоянии был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

На месте происшествия находятся полиция и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.

По данным предварительного расследования, убийство произошло на криминальной почве и связано с "кровной враждой".