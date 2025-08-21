Нетаниягу: "Я отдал распоряжение немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников"

В четверг, 21 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил дивизию Газы, чтобы утвердить план взятия под контроль города Газа. Он заявил, что отдал распоряжение о немедленном начале переговоров по освобождению всех заложников.

Заявление Биньямина Нетаниягу распространила его пресс-служба: "Мы находимся на решающем этапе. Сегодня я прибыл в дивизию Газы, чтобы утвердить планы, которые ЦАХАЛ представил мне и министру обороны, по установлению контроля над городом Газа и победе над ХАМАСом. Я очень ценю приверженность резервистов и, разумеется, регулярной армии этой важнейшей цели.

Одновременно я распорядился начать немедленные переговоры об освобождении всех наших заложников и завершении войны на условиях, приемлемых для Израиля. Эти две задачи – победа над ХАМАСом и освобождение всех наших заложников – идут рука об руку".

После этого заявления, офис Нетаниягу распространил заявление, что "на данном этапе Израиль не собирается отправлять свою делегацию на переговоры о прекращении огня и освобождении заложников".

Спустя короткое время "высокопоставленный источник в Иерусалиме" пояснил: как только будет определено место проведения переговоров, Нетаниягу распорядится об отправке израильской делегации.