Заявления о начале операции "Колесницы Гидеона – 2": ЦАХАЛ на окраинах города Газа

Многие СМИ заявили о начале новой военной операции в Газе. Эти публикации появились после выступления вечером 20 августа пресс-секретаря ЦАХАЛа Эфи Дефрина. На самом деле, идет подготовка к началу нового этапа войны, планируется захват города Газа. Однако политическим и военным руководством пока не объявлено о начале операции, получившей название "Колесницы Гидеона – 2".

Дефрин заявил по этому поводу следующее: "ЦАХАЛ ведет многофронтовую кампанию. Мы действуем и будем продолжать действовать, чтобы защитить наших граждан на всех границах. Прямо сейчас силы ЦАХАЛа продолжают сражаться по всему сектору Газы и на окраинах города Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона"... По указанию политического руководства и после утверждения планов начальником генштаба ЦАХАЛ приступил к следующему этапу кампании – этапу "Бет" операции "Колесницы Гидеона". Сосредоточение сил у города Газа стало возможным благодаря достигнутому ранее. ХАМАС сегодня – это уже не тот ХАМАС, что был до начала операции. Из военной террористической организации он превратился в избитую и измотанную партизанскую структуру. Мы углубим удары по ХАМАСу в городе Газа, его политико-военном центре, будем уничтожать инфраструктуру над и под землей и добиваться независимости населения от ХАМАСа. Мы не ждем. Уже начаты предварительные и первые этапы наступления на город Газа. Сейчас силы ЦАХАЛа удерживают окраины города. Боевые группы бригад "Нахаль" и 7-й бронетанковой, под командованием 99-й дивизии, действуют в районе Зайтун на окраине Газы. Эти действия уже дали результаты: наши силы недавно обнаружили подземный туннель с оружием внутри города. Боевые группы бригады "Гивати", под командованием 162-й дивизии, маневрируют в Джабалии. Вскоре присоединятся и дополнительные силы".

ЦАХАЛ действует в Газе 685-й день. Война "Железные мечи" началась 7 октября 2023 года, после вторжения террористов из Газы в Израиль. Через несколько недель началась наземная операция ЦАХАЛа в секторе Газы, которая продолжается по сей день – боевые действия прерывались несколько раз, в рамках соглашений о временном прекращении огня и "обмене пленными".

Ночью и утром 21 августа 2025 года из Газы сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в Джабалии и городе Газа (в районах Шейх Радуан, на севере города, а также Зайтун и Ас-Сабра, на востоке города). Однако сведений о начале масштабных действий наземных сил ЦАХАЛа не поступало. ЦАХАЛ также продолжает атаковать цели в центре и на юге сектора.

В рамках подготовки к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона" ("Колесницы Гидеона – 2") утром 20 августа было направлено около 60 тысяч повесток резервистам. Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомление о продлении срока действия текущего приказа.

Ранее сообщалось, что министр обороны Исраэль Кац утвердил план наступления Армии обороны Израиля на город Газа, представленный ему начальником Генштаба Эялем Замиром и высшим командованием ЦАХАЛа.

Одобрен план эвакуации жителей города Газа и размещения их в лагерях временного пребывания на юге сектора.

Параллельно продолжаются переговоры через посредников с целью сделки с ХАМАСом, в рамках которой могут быть достигнуты соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников (обмене на террористов, находящихся в израильских тюрьмах).

Предполагается, что представленный военными и одобренный министром обороны план в четверг, 21 августа, будет представлен на обсуждение и утверждение кабинету министров.

По оценкам оборонного ведомства, для операции в Газе в общей сложности будут призваны около 130 тысяч резервистов и будет продлен срок службы с 70 до 100 дней тех, кто уже находится в армии по повестке.

По данным Ynet, начальник генштаба Эяль Замир заявил политическому руководству, что мобилизация начнется 2 сентября.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передавала, что военная операция по захвату города Газа продлится до 2026 года – то есть не менее четырех месяцев.