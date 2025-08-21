Салах Абу-Хусейн случайно попал на территорию Ливана, его арестовали в Накуре

Ливанские СМИ сообщают подробности того, как гражданин Израиля Салах Абу-Хусейн попал более года назад на территорию Ливана. В публикации kataeb.org подчеркивается, что в обмен на израильтянина не был передан ни один из заключенных в Израиле ливанских граждан, включая боевиков "Хизбаллы".

Салах Абу-Хусейн провел в ливанских тюрьмах более года, он проник в Ливан в 2024 году. По некоторым источникам, он пересек израильско-ливанскую границу пешком, другие источники утверждают, что он прибыл морем на лодке. Он был задержан службами безопасности в Накуре после того, как подошел к одному из домов и попросил воды.

В ходе расследования ливанские службы безопасности установили, что Абу-Хусейн никогда не служил в израильской армии или в израильских службах безопасности, он не участвовал в недавней войне в Ливане.

Переговоры о его освобождении начались около двух месяцев назад при помощи Красного Креста, представители которого в итоге и организовали экстрадицию Салаха Абу-Хусейна через границу.

Сообщения о том, что Абу-Хусейн был освобожден ливанскими властями без выкупа – то есть, без освобождения кого-либо из ливанцев, сдавшихся в плен во время войны 2024 года, вызвали возмущения в Ливане.