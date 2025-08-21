Продлен арест Дениса Никандрова, подозреваемого в убийстве соседа в Ашкелоне

Мировой суд Ашкелона продлил срок предварительного ареста 35-летнего Дениса Никандрова, подозреваемого в убийстве его соседа Дэйвида Исакова из-за спора по поводу взноса на ремонт канализации в размере 50 шекелей.

В ходе судебного заседания представители полиции подчеркнули, что подозреваемый инициировал конфликт и драку после того, как потерпевший попросил внести деньги за ремонт инфраструктуры общественного пользования. В ходе этой драки Исаков был убит ударами ножа.