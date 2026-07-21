22 июля в Западном Негеве пройдут учения ЦАХАЛа
время публикации: 21 июля 2026 г., 21:50 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 21:50
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 22 июля, на севере Западного Негева пройдут военные учения.
В районе будет наблюдаться интенсивное движение транспорта сил безопасности и военной техники, может быть слышна стрельба.
В сообщении отмечается, что речь идет о плановых учениях. В случае реальной угрозы население будет об этом проинформировано.