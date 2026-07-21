22 июля в Западном Негеве пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 22 июля, на севере Западного Негева пройдут военные учения.

В районе будет наблюдаться интенсивное движение транспорта сил безопасности и военной техники, может быть слышна стрельба.

В сообщении отмечается, что речь идет о плановых учениях. В случае реальной угрозы население будет об этом проинформировано.