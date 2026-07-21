Внимание, розыск: пропала 15-летняя Орин Амрауи из Беэр-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей несовершеннолетней. Пропала 15-летняя Орин Амрауи из Беэр-Шевы, в понедельник вечером она вышла из дома, и с тех пор связь с девушкой пропала.

Приметы пропавшей: рост 165 см, карие глаза, длинные темные волосы. Была одета в черное.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Беэр-Шевы по телефону 086462744.