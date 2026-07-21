x
21 июля 2026
|
последняя новость: 12:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 июля 2026
|
21 июля 2026
|
последняя новость: 12:55
21 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Орин Амрауи из Беэр-Шевы

Полиция
Розыск
Беэр-Шева
время публикации: 21 июля 2026 г., 12:18 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 12:18
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Орин Амрауи из Беэр-Шевы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей несовершеннолетней. Пропала 15-летняя Орин Амрауи из Беэр-Шевы, в понедельник вечером она вышла из дома, и с тех пор связь с девушкой пропала.

Приметы пропавшей: рост 165 см, карие глаза, длинные темные волосы. Была одета в черное.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Беэр-Шевы по телефону 086462744.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook