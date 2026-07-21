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Израиль

Ликвидирован командир группы ХАМАСа, похищавший жителей Нир-Оза

ХАМАС
Ликвидация
Террористы
время публикации: 21 июля 2026 г., 12:10 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 12:10
Ликвидирован командир группы ХАМАСа, похищавший жителей Нир-Оза
Chaim Goldberg/Flash90

ЦАХАЛ сообщил, что в воскресенье, 19 июля, в результате удара по югу сектора Газы был ликвидирован Асма Камаль Шахадэ Абу Тим – командир группы в военном крыле террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, во время нападения 7 октября 2023 года Абу Тим проник в кибуц Нир-Оз и участвовал в похищении Нурит Купер, ее мужа Амрама Купера (впоследствии погибшего в плену) и Александра Данцига (погибшего в плену).

В сообщении также говорится, что на протяжении всей войны, в том числе в последнее время, Абу Тим участвовал в подготовке террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль.

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