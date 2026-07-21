Ликвидирован командир группы ХАМАСа, похищавший жителей Нир-Оза

ЦАХАЛ сообщил, что в воскресенье, 19 июля, в результате удара по югу сектора Газы был ликвидирован Асма Камаль Шахадэ Абу Тим – командир группы в военном крыле террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, во время нападения 7 октября 2023 года Абу Тим проник в кибуц Нир-Оз и участвовал в похищении Нурит Купер, ее мужа Амрама Купера (впоследствии погибшего в плену) и Александра Данцига (погибшего в плену).

В сообщении также говорится, что на протяжении всей войны, в том числе в последнее время, Абу Тим участвовал в подготовке террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль.