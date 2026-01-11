x
11 января 2026
11 января 2026
11 января 2026
11 января 2026
Израиль

Задержан палестинец, пытавшийся задавить сотрудника полиции

время публикации: 11 января 2026 г., 13:15 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 13:15
Задержан палестинец, пытавшийся задавить сотрудника полиции
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании подозреваемого в попытке преднамеренного наезда на сотрудника полиции, осуществленной на шоссе 60 в декабре 2025 года. Тогда полицейский, ехавший по шоссе 60 в южном направлении, заметил автомобиль, вызвавший его подозрение из-за манеры вождения.

Полицейский подал водителю сигнал остановиться для проверки. На этапе проверки документов водитель вывернул руль в сторону полицейского и начал движение, пытаясь совершить наезд. После этого преступник скрылся с места происшествия.

В течение последних недель полиция в сотрудничестве с ЦАХАЛом разыскивала подозреваемого, и в конце декабря он был задержан. Подозреваемым оказался житель деревни Бейт-Умар в возрасте около 30 лет, неоднократно привлекавшийся к ответственности за преступления против безопасности государства.

Суд несколько раз продлевал срок содержания подозреваемого под стражей, после чего было подано предварительное обвинение. Срок ареста подозреваемого продлен до конца текущей недели.

Израиль
