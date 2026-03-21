ПВО не попали по ракете, падавшей на Димону, ЦАХАЛ расследует инцидент
время публикации: 21 марта 2026 г., 21:03 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 21:09
ЦАХАЛ расследует обстоятельства иранского ракетного обстрела Димоны: по предварительным данным, перехватчик не смог поразить ракету, которая в результате попала в жилые дома. В результате прямого попадания по Димоне пострадали десятки человек.
Среди пострадавших 10-летний мальчик в тяжелом состоянии, получивший серьезные осколочные ранения, а также 30-летняя женщина в состоянии средней тяжести.