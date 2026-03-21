ВВС ЦАХАЛа нанесли пять ударов за несколько секунд по ракетохранилищу в западном Иране

В ходе операции "Рычание льва" ВВС ЦАХАЛа непрерывно атакуют огневые позиции иранского террористического режима, уделяя особое внимание производству и хранилищам баллистических ракет по всему Ирану.

На опубликованных пресс-службой ЦАХАЛа кадрах видно, как ВВС при содействии военной разведки в течение нескольких секунд нанесли пять ударов по инфраструктуре, расположенной на крупном хранилище баллистических ракет в западном Иране.

В результате ударов были ликвидированы военнослужащие ракетных войск, которые в тот момент находились на объекте и вели подготовку к осуществлению к обстрелам Изриаля и других стран Ближнего Востока.