Израиль

Автобус сбил мужчину на электровелосипеде в Тель-Авиве, пострадавший в тяжелом состоянии

Мада
Тель-Авив
время публикации: 27 октября 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 16:58
Автобус сбил мужчину на электровелосипеде в Тель-Авиве, пострадавший в тяжелом состоянии
Кадр из видео пресс-службы МАДА

На Дерех Менахем Бегин в Тель-Авиве автобус сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде. Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 30 лет, в бессознательном состоянии со множественными тяжелыми травмами.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, его эвакуировали в больницу "Ихилов" в тяжелом и нестабильнром состоянии.

