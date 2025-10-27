Автобус сбил мужчину на электровелосипеде в Тель-Авиве, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 27 октября 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 16:58
На Дерех Менахем Бегин в Тель-Авиве автобус сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде. Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 30 лет, в бессознательном состоянии со множественными тяжелыми травмами.
Оказав пострадавшему неотложную помощь, его эвакуировали в больницу "Ихилов" в тяжелом и нестабильнром состоянии.
