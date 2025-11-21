x
21 ноября 2025
|
последняя новость: 23:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2025
|
21 ноября 2025
|
последняя новость: 23:35
21 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа прочесывают район Рафиаха для обнаружения террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 ноября 2025 г., 22:31 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 23:02
Силы ЦАХАЛа прочесывают район Рафиаха для обнаружения террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

После того, как в районе Рафиаха были уничтожены шестеро и задержаны пятеро террористов, пытавшихся сбежать из туннеля, командующий Южным округом генерал-майор Янив Ашур и другие командиры провели на месте оценку ситуации и утвердили план дальнейших действий.

Силы ЦАХАЛа продолжают прочесывать район для обнаружения оставшихся боевиков.

Напомним, в пятницу, 21 ноября, около 15 террористов вышли из подземной инфраструктуры в двух точках в районе, расположенном за так называемой "желтой линией" в восточной части Рафиаха.

Военно-воздушные силы, действуя по указанию наземных сил и согласно разведывательной информации ШАБАКа, ликвидировали шестерых террористов. Одновременно силы бригады "Нахаль", действующие в этом районе, задержали пятерых боевиков, которые были доставлены для дальнейшего допроса ШАБАКом на территории Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

В Рафиахе ликвидированы шестеро террористов, еще пятеро задержаны