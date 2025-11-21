Силы ЦАХАЛа прочесывают район Рафиаха для обнаружения террористов

После того, как в районе Рафиаха были уничтожены шестеро и задержаны пятеро террористов, пытавшихся сбежать из туннеля, командующий Южным округом генерал-майор Янив Ашур и другие командиры провели на месте оценку ситуации и утвердили план дальнейших действий.

Силы ЦАХАЛа продолжают прочесывать район для обнаружения оставшихся боевиков.

Напомним, в пятницу, 21 ноября, около 15 террористов вышли из подземной инфраструктуры в двух точках в районе, расположенном за так называемой "желтой линией" в восточной части Рафиаха.

Военно-воздушные силы, действуя по указанию наземных сил и согласно разведывательной информации ШАБАКа, ликвидировали шестерых террористов. Одновременно силы бригады "Нахаль", действующие в этом районе, задержали пятерых боевиков, которые были доставлены для дальнейшего допроса ШАБАКом на территории Израиля.