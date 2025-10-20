x
20 октября 2025
20 октября 2025
Израиль

Полиция готовится к визиту вице-президента США, ожидаются пробки

Полиция
время публикации: 20 октября 2025 г., 21:00 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 21:11
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция завершила подготовку к визиту вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, который прибудет в Израиль во вторник, 21 ноября, около полудня. Во вторник утром сотни сотрудников полиции, бойцов пограничной охраны МАГАВ и полицейских добровольцев будут задействованы для обеспечения безопасности, поддержания общественного порядка и регулирования дорожного движения в дни визита.

В рамках масштабной операции "Голубой щит – 7" полиция будет действовать в нескольких районах, включая район аэропорта Бен-Гурион, окрестности Кирьят-Гата, Тель-Авив, Иерусалим и основные автомагистрали, ведущие к городам.

Помимо развертывания сил на местах, центры управления и полицейские штабы будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить эффективное управление и контроль на протяжении всей операции.

Во время визита ожидаются перебои в движении и перекрытия дорог в пределах Иерусалима. Кроме того, возможны изменения в организации движения на главных трассах, ведущих в город.

Полиция подчеркивает, что на протяжении всего визита действует полный запрет на использование любых летательных аппаратов (включая дроны) в воздушном пространстве аэропорта Бен-Гурион, южных районов страны и Иерусалима.

Израиль
