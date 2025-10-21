Перед арестом преступники выбросили из окна сейф с полутора миллионами шекелей
время публикации: 21 октября 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 12:20
В ходе совместной операции полиции Северного округа и бойцов пограничной полиции МАГАВ в отношении жителя Нацерета, связанного с организованной преступной группировкой, полицейские заметили крупный предмет, выброшенный из окна во двор.
При проверке выяснилось, что это был сейф, внутри которого находились более 1,1 миллиона шекелей и 90 тысяч долларов наличными. У подозреваемого также обнаружен эйрсофт-пистолет и несколько мобильных телефонов, предположительно, использовавшихся для совершения преступлений.
По завершении операции были задержаны два человека, сейф изъят.
