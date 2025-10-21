Освобожденные заложники встретились со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером

В Тель-Авиве состоялась встреча освобожденных неделю назад из плена ХАМАСа заложников со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Виткоффом и советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

На встрече присутствовали Омри Миран, Гали Берман, Зив Берман, Йосеф Хаим Охана, Матан Энгерст, Бар Куперштейн, Сегев Хальфон, Нимрод Коэн и Итан Хорен.

Освобожденные заложники выразили благодарность Виткоффу и Кушнеру за их ключевую роль в достижении соглашения, а также передали благодарность президенту США Дональду Трампу за неустанные действия ради их возвращения домой.

Они также обратились к представителям США с просьбой не прекращать усилия до возвращения оставшихся 15 удерживаемых террористами похищенных, убитых в плену. Стивен Виткофф в ответ заверил, что США твердо привержены этой миссии и убеждены, что остальные заложники также вернутся домой.