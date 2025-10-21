x
21 октября 2025
|
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 12:59
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Освобожденные заложники встретились со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером

Заложники
время публикации: 21 октября 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 11:43
Освобожденные заложники встретились со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером
Штаб семей похищенных

В Тель-Авиве состоялась встреча освобожденных неделю назад из плена ХАМАСа заложников со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Виткоффом и советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

На встрече присутствовали Омри Миран, Гали Берман, Зив Берман, Йосеф Хаим Охана, Матан Энгерст, Бар Куперштейн, Сегев Хальфон, Нимрод Коэн и Итан Хорен.

Освобожденные заложники выразили благодарность Виткоффу и Кушнеру за их ключевую роль в достижении соглашения, а также передали благодарность президенту США Дональду Трампу за неустанные действия ради их возвращения домой.

Они также обратились к представителям США с просьбой не прекращать усилия до возвращения оставшихся 15 удерживаемых террористами похищенных, убитых в плену. Стивен Виткофф в ответ заверил, что США твердо привержены этой миссии и убеждены, что остальные заложники также вернутся домой.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 октября 2025

"Кешет": подписанию соглашения предшествовал визит Халиля аль-Хайи в гостиницу к Виткоффу и Кушнеру
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

После 738 дней плена в Газе: хронология освобождения заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

Трамп встретился в Кнессете с семьями заложников и погибших израильтян