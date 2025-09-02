В Нацерете застрелен мужчина
время публикации: 02 сентября 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 17:30
На улице 5026 в Нацерете был застрелен мужчина. По сообщениям в социальных сетях, мужчина находился в припаркованной на обочине машине, в него стреляли практически в упор.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что жертве покушения примерно 30 лет. Мужчина скончался от ран на месте.
Полиция расследует обстоятельства убийства, ведется розыск подозреваемых.
