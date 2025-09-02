x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 17:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 17:30
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Нацерете застрелен мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 02 сентября 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 17:30
В Нацерете застрелен мужчина
Пресс-служба МАДА

На улице 5026 в Нацерете был застрелен мужчина. По сообщениям в социальных сетях, мужчина находился в припаркованной на обочине машине, в него стреляли практически в упор.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что жертве покушения примерно 30 лет. Мужчина скончался от ран на месте.

Полиция расследует обстоятельства убийства, ведется розыск подозреваемых.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 сентября 2025

Стрельба на улице Неве-Ярак в Лоде, 50-летний мужчина в критическом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2025

Умер мужчина, тяжело раненный в результате стрельбы в Галилее
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2025

Стрельба в Галилее, тяжело ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 августа 2025

В Акко был убит 30-летний Мухаммад Натур, это третье убийство за сутки