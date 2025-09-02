В Нацерете застрелен мужчина

На улице 5026 в Нацерете был застрелен мужчина. По сообщениям в социальных сетях, мужчина находился в припаркованной на обочине машине, в него стреляли практически в упор.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что жертве покушения примерно 30 лет. Мужчина скончался от ран на месте.

Полиция расследует обстоятельства убийства, ведется розыск подозреваемых.