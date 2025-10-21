PMW: 160 освобожденных по сделке террористов-убийц получили миллионы за отсидку в тюрьме

В рамках сделки по освобождению заложников в обмен на 20 похищенных террористами Израильтян Израиль освободил тысячи палестинских заключенных, включая 250 террористов "с кровью на руках". Каждый из террористов-убийц отбывал, по меньшей мере, один пожизненный срок в израильской тюрьме.

Проект Palestinian Media Watch провел подсчет: сколько денег от палестинской администрации получили эти террористы за время своего заключения. В соответствии с публикацией PMW, 160 освобожденных террористов стали миллионерами, и теперь они разгуливают на свободе.

В общей сложности, палестинская администрация выплатила этим заключенным не менее 229523000 шекелей – то есть, почти 70 миллионов долларов США. Размер "зарплаты" заключенного за террор растет в соответствии с его "стажем" в тюрьме и сроком заключения.

Так, за срок до трех лет тюремного заключения палестинская администрация платит "зарплату" в размере 1400 шекелей в месяц, срок заключения от трех до пяти лет повышает эту выплату до 2000 шекелей в месяц, осужденные на 5-10 лет тюрьмы "зарабатывают" 4000 шекелей в месяц, заключенным на 10-15 лет платят 6000 шекелей в месяц.

Больше всего "зарабатывают" отсидкой в тюрьме заключенные на длительные и пожизненные сроки: отбывающий 15-20 лет получает "зарплату" от палестинской администрации в размере 7000 шекелей ежемесячно, за срок 25-30 лет полагается 8000 шекелей в месяц, 25-30 лет тюрьмы дают уже 10 тысяч шекелей ежемесячно, и приговоренные более чем к 30 годам тюремного заключения получают ежемесячно 12 тысяч шекелей.

Речь идет об официальных выплатах из палестинской казны, которые демонстрируют, насколько выгодно быть террористом. Более того, террористам полагаются различные доплаты – 300 шекелей в месяц прибавка на жену, 50 шекелей в месяц – прибавка на каждого ребенка. Жители Иерусалима получают доплату в размере 300 шекелей в месяц, а жители Израиля – дополнительно 500 шекелей в месяц.