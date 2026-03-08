Победы "Атлетико" и "Барселоны". Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 08 марта 2026 г., 11:15 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 11:15
Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Испании. Столичный "Атлетико" одолел "Реал Сосьедад" 3:2.
Осасуна (Памплона) - Мальорка 2:2
На 89-й минуте островитяне вели в счете 2:0.
Леванте (Валенсия) - Жирона 1:1
Гости отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени.
Атлетико (Мадрид) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:2
Репетиция финала Кубка Испании. Несколько дней назад эти команды вышли в финал Кубка короля.
"Матрасники" трижды вели в счете. Баски дважды отыгрывались.
Два гола. в том числе победный, забил арендованный у "Ювентуса" Николас Гонсалес.
Атлетик (Бильбао) - Барселона 0:1
Обе команды вылетели в полуфинале Кубка короля.
"Барселона" оторвалась от "Реала" на 4 очка.
