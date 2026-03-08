Победы "Атлетико" и "Барселоны". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Испании. Столичный "Атлетико" одолел "Реал Сосьедад" 3:2.

Осасуна (Памплона) - Мальорка 2:2

На 89-й минуте островитяне вели в счете 2:0.

Леванте (Валенсия) - Жирона 1:1

Гости отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени.

Атлетико (Мадрид) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:2

Репетиция финала Кубка Испании. Несколько дней назад эти команды вышли в финал Кубка короля.

"Матрасники" трижды вели в счете. Баски дважды отыгрывались.

Два гола. в том числе победный, забил арендованный у "Ювентуса" Николас Гонсалес.

Атлетик (Бильбао) - Барселона 0:1

Обе команды вылетели в полуфинале Кубка короля.

"Барселона" оторвалась от "Реала" на 4 очка.