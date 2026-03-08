x
08 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победы "Атлетико" и "Барселоны". Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 08 марта 2026 г., 11:15 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 11:15
Победы "Атлетико" и "Барселоны". Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Miguel Oses

Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Испании. Столичный "Атлетико" одолел "Реал Сосьедад" 3:2.

Осасуна (Памплона) - Мальорка 2:2

На 89-й минуте островитяне вели в счете 2:0.

Леванте (Валенсия) - Жирона 1:1

Гости отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени.

Атлетико (Мадрид) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:2

Репетиция финала Кубка Испании. Несколько дней назад эти команды вышли в финал Кубка короля.

"Матрасники" трижды вели в счете. Баски дважды отыгрывались.

Два гола. в том числе победный, забил арендованный у "Ювентуса" Николас Гонсалес.

Атлетик (Бильбао) - Барселона 0:1

Обе команды вылетели в полуфинале Кубка короля.

"Барселона" оторвалась от "Реала" на 4 очка.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026

Игрок "Бенфики" дисквалифицирован на 12 матчей за сексистские нападки на судью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" обыграл "Сельту"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" победил "Торино"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" разгромила "Боруссию"