Опознано тело убитого заложника: Таль Хаими из кибуца Нир-Ицхак

Офис главы правительства объявил, что опознано тело, переданное 20 октября из Газы. Это Таль Хаими. 7 октября 2023 года ему было 42 года. Он жил в Нир-Ицхаке и участвовал в обороне кибуца, был убит и его тело террористы вывезли в Газу.

Таль был животноводом молочного хозяйства и членом кибуца в третьем поколении.

ЦАХАЛ, сообщая о возвращении его тела, указывает, что Таль Хаими был старшиной запаса, он командовал отрядом самообороны в кибуце Нир-Ицхак.

Некоторые палестинские источники утверждают, что тело было передано не ХАМАСом, а НФОП (Народным фронтом освобождения Палестины). Об обнаружении тела похищенного израильтянина ХАМАС сообщил накануне, но из-за возобновившихся ударов израильской авиации по объектам ХАМАСа по всей территории сектора в ответ на атаку боевиков в районе Рафиаха, останки не были переданы Израилю.

Это была шестая передача останков убитых террористами или погибших в плену заложников Израилю.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 15 заложников.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября корреспондент медиакорпорации "Кан" Сулейман Масаудэ передал: ожидается, что в ближайшие дни под давлением США и посредников ХАМАС вернет Израилю тела еще нескольких заложников.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

