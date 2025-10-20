В Израиль возвращено тело еще одного заложника

Вечером 20 октября из сектора Газы через "Красный Крест" Израилю переданы останки еще одного заложника. Некоторые палестинские источники утверждают, что тело было передано не ХАМАСом, а НФОП (Народным фронтом освобождения Палестины). Об обнаружении тела похищенного израильтянина ХАМАС сообщил накануне, но из-за возобновившихся ударов израильской авиации по объектам ХАМАСа по всей территории сектора в ответ на атаку боевиков в районе Рафаха, останки не были переданы Израилю.

До того, как машины ЦАХАЛа с переданным телом покинули сектор Газы, состоялась церемония в память о погибшем, в которой гроб был накрыт израильским флагом и были прочитаны молитвы.

Это шестая передача останков погибших в плену заложников Израилю.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 15 заложников.

20 октября корреспондент медиакорпорации "Кан" Сулейман Масаудэ передал: ожидается, что в ближайшие дни под давлением США и посредников ХАМАС вернет Израилю тела еще нескольких заложников.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения. 19 октября в ответ на террористическую атаку на израильских военных в Рафиахе Израиль объявил, что закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газы для поставки гуманитарных грузов, но под давлением США это решение было отменено.