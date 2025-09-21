В порту Хайфы конфисковали кокаин на 6 млн шекелей

Полиция совместно с таможенной службой конфисковали в минувшие выходные в порту Хайфы около 15 кг кокаина, прибывшего из Южной Америки. "Рыночная" стоимость обнаруженных наркотиков – около 6 млн шекелей.

Незаконный груз был спрятан в контейнере с двойными стенками. Обнаружить его удалось с помощью служебных собак.

Найденный кокаин передан в судебно-медицинские лаборатории полиции Израиля. Расследование продолжается. О задержании подозреваемых в причастности к контрабанде пока не сообщалось.