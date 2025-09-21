x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 12:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 12:31
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В порту Хайфы конфисковали кокаин на 6 млн шекелей

Полиция
Контрабанда
Хайфа
Наркотики
время публикации: 21 сентября 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 11:12
В порту Хайфы конфисковали кокаин на 6 млн шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция совместно с таможенной службой конфисковали в минувшие выходные в порту Хайфы около 15 кг кокаина, прибывшего из Южной Америки. "Рыночная" стоимость обнаруженных наркотиков – около 6 млн шекелей.

Незаконный груз был спрятан в контейнере с двойными стенками. Обнаружить его удалось с помощью служебных собак.

Найденный кокаин передан в судебно-медицинские лаборатории полиции Израиля. Расследование продолжается. О задержании подозреваемых в причастности к контрабанде пока не сообщалось.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2025

Наркотики в кроссовках: задержание при попытке передать "посылку" задержанному в КПЗ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 сентября 2025

Бывший "Мистер Израиль" и его жена-воспитательница подозреваются в наркоторговле