На стройке в Хайфе задержаны 11 нелегалов из Дженина и Хеврона

На строительной площадке в квартале Гиват-Земер в Хайфе полицейскими округа "Хоф" были задержаны 11 жителей Дженина и Хеврона, находящихся в Израиле незаконно. Все они доставлены в отделение полиции в Хайфе. Полиция намерена обратиться в суд за продление срока содержания нелегалов под стражей в интересах следствия.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов подчеркивается, что проводятся регулярные рейды по выявлению нелегалов из Палестинской автономии, которые могут, по мнению полиции, быть вовлечены в инциденты в сфере безопасности, особенно в период праздников.