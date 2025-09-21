x
21 сентября 2025
Израиль

На стройке в Хайфе задержаны 11 нелегалов из Дженина и Хеврона

время публикации: 21 сентября 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 16:48
На стройке в Хайфе задержаны 11 нелегалов из Дженина и Хеврона
Пресс-служба полиции Израиля

На строительной площадке в квартале Гиват-Земер в Хайфе полицейскими округа "Хоф" были задержаны 11 жителей Дженина и Хеврона, находящихся в Израиле незаконно. Все они доставлены в отделение полиции в Хайфе. Полиция намерена обратиться в суд за продление срока содержания нелегалов под стражей в интересах следствия.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов подчеркивается, что проводятся регулярные рейды по выявлению нелегалов из Палестинской автономии, которые могут, по мнению полиции, быть вовлечены в инциденты в сфере безопасности, особенно в период праздников.

Израиль
