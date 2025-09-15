К северу от Иерусалима застрелен нелегал из ПА

Утром 15 сентября около разделительного забора в районе Атарот, к северу от Иерусалима, пограничная полиция застрелила жителя Палестинской автономии, пытавшегося проникнуть на израильскую территорию.

Парамедики службы "Красный Полумесяц" констатировали смерть этого человека.

Израильские СМИ отмечают, что нелегал пытался пробраться в Израиль на том же участке, где 8 сентября проникли двое террористов, совершивших нападение в Иерусалиме и убивших шесть израильтян.

Источники в ПА называют имя убитого: Сунд Хантули из деревни Силат ад-Дахр, к югу от Дженина.