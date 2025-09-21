Израильские политики осуждают признание палестинского государства: "Награда ХАМАСу"

Представители партий, входящих как в коалицию, так и в оппозицию, выступили с осуждением признания палестинского государства главами правительств Великобритании, Австралии и Канады. Такую же позицию выразило министерство иностранных дел Израиля.

Председатель Кнессета Амир Охана ("Ликуд") назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера "современным сторонником умиротворения, выбравшим позор". Это заявление отсылает к попыткам британского правительства 30-х годов "умиротворить" нацистского лидера Адольфа Гитлера. Против этой политики выступал Уинстон Черчилль.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, один из лидеров правого крыла коалиции, заявил, что речь идет о награде убийцам из Нухбы. Он призвал к немедленному распространению израильского суверенитета на территорию Иудеи и Самарии и ликвидации Палестинской администрации.

"Признание палестинского государства после 7 октября поощряет ХАМАС, продлевает войну, отодвигает перспективу соглашения по заложникам и посылает четкий сигнал поддержки Ирану и его сателлитам", – сообщил глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц.

"Признание – премия джихадистам из ХАМАСа, принятая с одобрения британского отделения "Братьев-мусульман. Лидеры ХАМАСа открыто признают: это признание – прямой результат, резни 7 октября. Не позволяйте джихадистам диктовать вам политические решения", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля.