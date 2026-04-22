x
22 апреля 2026
последняя новость: 18:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 апреля 2026
22 апреля 2026
последняя новость: 18:32
22 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ЦАХАЛ провел операцию в глубине Ливана до вступления соглашения о прекращении огня в силу

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 22 апреля 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 17:48
ЦАХАЛ провел дерзкую операцию в глубине Ливана до вступления соглашения о прекращении огня
Пресс-служба ЦАХАЛа

Незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня военнослужащие 769-й бригады под командованием 91-й дивизии и в тесном сотрудничестве с ВВС завершили операцию в деревне Диббин в районе Бинт-Джбейля на юге Ливана, на расстоянии примерно 12 км от границы с Израилем.

В ходе операции израильские военнослужащие провели рейд на объект размещения "Хизбаллы" в деревне, где была выявлена деятельность боевиков. В течение нескольких часов были атакованы более 70 целей, в ближних боях и ударами с воздуха были ликвидированы более 20 боевиков.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения угроз, обеспечения безопасности израильтян и укрепления передовой линии обороны.

Израиль
Ссылки по теме
929-й день войны: перемирие в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии