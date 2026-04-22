ЦАХАЛ провел операцию в глубине Ливана до вступления соглашения о прекращении огня в силу

Незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня военнослужащие 769-й бригады под командованием 91-й дивизии и в тесном сотрудничестве с ВВС завершили операцию в деревне Диббин в районе Бинт-Джбейля на юге Ливана, на расстоянии примерно 12 км от границы с Израилем.

В ходе операции израильские военнослужащие провели рейд на объект размещения "Хизбаллы" в деревне, где была выявлена деятельность боевиков. В течение нескольких часов были атакованы более 70 целей, в ближних боях и ударами с воздуха были ликвидированы более 20 боевиков.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения угроз, обеспечения безопасности израильтян и укрепления передовой линии обороны.