последняя новость: 16:53
Израиль

Восьмиклассники из Нетании создали порно-дипфейк с лицом учительницы

время публикации: 22 апреля 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 16:08
Восьмиклассники из Нетании создали порно-дипфейк с лицом учительницы
AP

Учительница из Нетании обнаружила, что по школьным чатам и социальным сетям распространяют интимное видео, сгенерированное с использованием искусственного интеллекта – где ее лицо наложено на тело другой женщины. Педагог обратилась в полицию, и выяснилось, что за этим порно-фейком стоят ее собственные ученики.

Как сообщает Walla, после получения жалобы сотрудники полиции Нетании установили источник распространения дип-фейка.

По имеющимся подозрениям, несколько школьников в возрасте примерно 14 лет использовали AI-редакторы и программы монтажа для создания порно-видео, которое они затем распространили в WhatsApp-группах и социальных сетях. Непосредственно за созданием видео стоит один ученик, остальные отвечали за его распространения.

Все они были установлены и вызваны на допрос. Главный подозреваемый после допроса отпущен под ограничительные условия, расследование продолжается. Полиция планирует расширить сбор показаний внутри школы и рассмотреть дополнительные меры по пресечению дальнейшего распространения материала.

