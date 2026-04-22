22 апреля 2026
Израиль

ЦАХАЛ отчитался об оружии "Хизбаллы", найденном за последние сутки на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 апреля 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 11:21
ЦАХАЛ отчитался об оружии "Хизбаллы", найденном за последние сутки на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о продолжении операций по зачистке территории к югу от передовой линии обороны на юге Ливана. По данным армии, в ходе рейдов в нескольких районах были обнаружены оружие и военное снаряжение "Хизбаллы", предназначенные для атак на израильских военнослужащих и гражданских лиц.

В районе деревни Аль-Хиам бойцы 769-й бригады обследовали здание, использовавшееся "Хизбаллой", и обнаружили оружие, средства наблюдения, гранатомет RPG, боеприпасы и флаг группировки.

В районе Байт-Лифа военнослужащие бригады "Нахаль" нашли в зданиях, использовавшихся "Хизбаллой", гранатомет RPG, снайперское оружие и другие боеприпасы.

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, бойцы разведподразделения бригады "Голани" обнаружили в районе Адасит аль-Кусайр беспилотники, боевые части, военное снаряжение, ящики с боеприпасами, магазины и автоматы Калашникова.

В ходе еще одной операции в районе Тайбэ были найдены ракеты, гранатомет RPG, комплект для приведения в действие взрывных устройств, гранаты и патроны.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 апреля 2026

ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожены двое террористов. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 апреля 2026

"Аль-Маядин": ЦАХАЛ нанес удары по целям на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 апреля 2026

929-й день войны: перемирие в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии