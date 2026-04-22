ЦАХАЛ отчитался об оружии "Хизбаллы", найденном за последние сутки на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил о продолжении операций по зачистке территории к югу от передовой линии обороны на юге Ливана. По данным армии, в ходе рейдов в нескольких районах были обнаружены оружие и военное снаряжение "Хизбаллы", предназначенные для атак на израильских военнослужащих и гражданских лиц.

В районе деревни Аль-Хиам бойцы 769-й бригады обследовали здание, использовавшееся "Хизбаллой", и обнаружили оружие, средства наблюдения, гранатомет RPG, боеприпасы и флаг группировки.

В районе Байт-Лифа военнослужащие бригады "Нахаль" нашли в зданиях, использовавшихся "Хизбаллой", гранатомет RPG, снайперское оружие и другие боеприпасы.

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, бойцы разведподразделения бригады "Голани" обнаружили в районе Адасит аль-Кусайр беспилотники, боевые части, военное снаряжение, ящики с боеприпасами, магазины и автоматы Калашникова.

В ходе еще одной операции в районе Тайбэ были найдены ракеты, гранатомет RPG, комплект для приведения в действие взрывных устройств, гранаты и патроны.