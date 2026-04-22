130 тысяч израильтян отпраздновали День независимости на природе

Управление природы и парков сообщает, что в период Дня независимости в природных заповедниках и национальных парках отдыхали около 130 тысяч израильтян.

Среди наиболее востребованных мест отдыха были национальные парки Мааян а-Харод, Хуршат Таль, Эйн-Хемед, Ципори, Кастель, Яркон, Кейсария, Ашкелон, а также заповедники Эйнот-Цуким, Альмогим и Эйн-Афек.

Около 1000 человек провели канун Дня независимости в кемпингах ночных стоянок на юге страны.