Из-за перегрузки закрыт доступ в некоторые национальные парки. Список
время публикации: 22 апреля 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 13:51
Управление природы и парков сообщает, что въезд в парк Мааян Харод перегружен из-за большого количества посетителей, в связи с чем ведомство просит израильтян выбрать другие места для отдыха в ближайшие часы.
Перегружены также парковка национального парка Тель-Ашкелон, попасть на территорию можно только пешком.
Та же ситуация в национальных парках Кастель и Эйн-Хемед: парковка перегружена и въезд закрыт, попасть на территорию можно только пешком.
Площадка для мангалов в национальном парке Ципори полностью переполнена отдыхающими.
Ссылки по теме