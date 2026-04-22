Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из-за перегрузки закрыт доступ в некоторые национальные парки. Список

Заповедники/парки
Праздники
время публикации: 22 апреля 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 13:51
Эфрат Рухин, Управление природы и парков

Управление природы и парков сообщает, что въезд в парк Мааян Харод перегружен из-за большого количества посетителей, в связи с чем ведомство просит израильтян выбрать другие места для отдыха в ближайшие часы.

Перегружены также парковка национального парка Тель-Ашкелон, попасть на территорию можно только пешком.

Та же ситуация в национальных парках Кастель и Эйн-Хемед: парковка перегружена и въезд закрыт, попасть на территорию можно только пешком.

Площадка для мангалов в национальном парке Ципори полностью переполнена отдыхающими.

