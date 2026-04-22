В Иерусалиме задержан подозреваемый в подготовке теракта во время празднования Дня независимости

Сотрудники полиции и бойцы МАГАВа задержали 42-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима после публикации им поста в соцсети, вызвавшего подозрения в намерении совершить теракт.

В полиции опасались, что подозреваемый воспользуется празднованием Дня независимости, когда десятки тысяч людей заполнили парки и места отдыха по всему Иерусалиму.

После оперативной проверки и прочесывания арабских кварталов Иерусалима подозреваемый был обнаружен в автомобиле вместе с женой. При обыске в машине были найдены нож и другие средства нападения. Подозреваемый вместе с супругой доставлен на допрос в отдел по особым делам полиции Иерусалима.