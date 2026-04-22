22 апреля 2026
|
22 апреля 2026
|
последняя новость: 23:05
22 апреля 2026
Полиция Израиля подключилась к расследованию убийства палестинца в деревне Дир-Дабуан

время публикации: 22 апреля 2026 г., 21:57 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 21:57
Полиция Израиля подключилась к расследованию убийства палестинца в деревне Дир-Дабуан
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля подключилась к расследованию обстоятельств убийства жителя палестинской деревни Дир-Даубан. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в настоящее время происходит передача данных от сил ЦАХАЛа, действовавших в районе, следователям.

Ведется сбор свидетельских показаний. Несколько человек, причастных к происшествию, задержаны для допроса.

Вечером 22 апреля палестинские источники сообщили, что группа израильтян, заехавшая в деревню Дир-Дабуан возле Рамаллы (район Биньямин), открыла огонь по местным жителям, в результате чего один человек погиб.

Новостная служба N12 передала, что израильтяне утверждают, что подверглись интенсивной "каменной атаке" и, опасаясь за свою жизнь, открыли огонь.

