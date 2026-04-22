В Дир-Дабуане застрелен местный житель, палестинцы обвиняют израильтян

Палестинские источники сообщают, что группа израильтян, заехавшая в деревню Дир-Дабуан возле Рамаллы (район Биньямин), открыла огонь по местным жителям, в результате чего один человек погиб.

Новостная служба N12 сообщила, что израильтяне утверждают, что подверглись интенсивной "каменной атаке", опасаясь за свою жизнь, они начали стрелять.