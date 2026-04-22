Возле Рамат а-Шарон обнаружен обломок иранской ракеты

Выехавшие на природу израильтяне сообщили в полицию об обнаружении возле Рамат а-Шарон обломка иранской ракеты.

Полицейские и саперы Тель-Авивского округа, осмотрев боеприпас, сообщили, что он не представляет угрозы для окружающих.

Полиция призвала граждан проявлять бдительность, не прикасаться к подозрительным предметам и сообщать об их обнаружении по телефону 100.