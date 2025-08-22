x
22 августа 2025
|
последняя новость: 22:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2025
|
22 августа 2025
|
последняя новость: 22:34
22 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: поступили сообщения о падениях фрагментов ракеты или противоракет в центре Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 августа 2025 г., 21:34 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 21:39
ЦАХАЛ: поступили сообщения о падениях фрагментов ракеты или противоракет в центре Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, первоначальная проверка показывает, что ракета, запущенная из Йемена, по всей видимости, разрушилась в воздухе.

Во время инцидента было предпринято несколько попыток перехвата системами ПВО.

Поступили сообщения о падениях фрагментов ракеты или противоракет в центре Израиля, подробности проверяются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook