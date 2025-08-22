ЦАХАЛ: поступили сообщения о падениях фрагментов ракеты или противоракет в центре Израиля

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, первоначальная проверка показывает, что ракета, запущенная из Йемена, по всей видимости, разрушилась в воздухе.

Во время инцидента было предпринято несколько попыток перехвата системами ПВО.

Поступили сообщения о падениях фрагментов ракеты или противоракет в центре Израиля, подробности проверяются.