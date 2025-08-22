СМИ: новый раунд переговоров о сделке между Израилем и ХАМАСом пройдет не в Катаре

Начались консультации по согласованию даты и места, где состоится очередной раунд переговоров о сделке между Израилем и ХАМАСом, сообщаает "N12-Мако".

Предполагается, что израильская делегация отправится на переговоры в ближайшие дни, возможно, в новое место. Ожидается, что команда, проводившая встречи в Дохе, вновь отправится на переговоры с посредниками по достижению полномасштабного соглашения.