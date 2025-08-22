x
Израиль

СМИ: новый раунд переговоров о сделке между Израилем и ХАМАСом пройдет не в Катаре

время публикации: 22 августа 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 21:33
СМИ: новый раунд переговоров о сделке между Израилем и ХАМАСом пройдет не в Катаре
Gili Yaari /FLASH90

Начались консультации по согласованию даты и места, где состоится очередной раунд переговоров о сделке между Израилем и ХАМАСом, сообщаает "N12-Мако".

Предполагается, что израильская делегация отправится на переговоры в ближайшие дни, возможно, в новое место. Ожидается, что команда, проводившая встречи в Дохе, вновь отправится на переговоры с посредниками по достижению полномасштабного соглашения.

