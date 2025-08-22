Штаб семей заложников: данные о похищенных должны быть сообщены близким в первую очередь

Штаб семей заложников и пропавших без вести прокомментировал "приблизительное" заявление президента США Дональда Трампа о похищенных, заявив, что "похищенных 50 человек, каждый из них для нас – это целый мир".

Близкие заложников также добавили: "Если министр стратегического планирования Дермер, который общается только с американцами, но не удосуживается встретиться с семьями заложников, знает что-либо другое, было бы уместно, чтобы он в первую очередь сообщил об этом семьям".

Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы в Белом доме заявил, что "сейчас есть 20 живых заложников, но это уже не 20, потому что, вероятно, некоторых из них уже нет с нами".